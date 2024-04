Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Taunusstein

Taunusstein (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Taunusstein sind ein Mann und eine Frau verletzt worden. Ein 87-Jähriger erlitt beim Unfall am Donnerstag auf der B54 im Stadtteil Bleidenstadt schwere Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine 63-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer habe beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Wagen der Frau übersehen, sodass es zur Kollision kam. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro.