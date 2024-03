Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Taunusstein (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos nahe Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte, fuhren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähriger am Montagabend auf der Bundesstraße 417, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn abkamen. Dabei stießen sie frontal mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammen. Alle drei Männer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Noch ist Polizeiangaben zufolge unklar, warum es zu dem Unfall kam. Für mehrere Stunden war die Bundesstraße voll gesperrt. Zunächst hatte der «Hessische Rundfunk» berichtet.