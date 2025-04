Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Taunusstein (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 54 im Rheingau-Taunus-Kreis sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde bei dem Unfall in Taunusstein in der Nacht zum Samstag in seinem Wagen eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein 22-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso der mutmaßliche Unfallverursacher.