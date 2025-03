Polizei geht bei Geisterfahrer-Unfall nicht von Absicht aus

Sinsheim (dpa/lsw) - Nach dem Geisterfahrer-Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 6 nordwestlich von Heilbronn geht die Polizei nicht von Vorsatz aus. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 78-Jähriger, habe am Montag nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich die Auffahrt verwechselt, sagte ein Sprecher der Polizei in Heilbronn. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass er in suizidaler Absicht darauf gefahren ist.» Es gebe bisher auch keine Hinweise auf Alkoholeinfluss oder gesundheitliche Probleme.