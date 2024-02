Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß zweier Taxen in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Taxen in Fulda sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, soll ein 36-jähriger Taxifahrer nach ersten Ermittlungen an einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet haben. Sein Wagen sei frontal in die linke Fahrzeugseite eines zweiten Taxis geprallt. Der 68-jährige Fahrer des gerammten Taxis und seine zwei Fahrgäste wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe keine Fahrgäste an Bord gehabt, sagte der Polizeisprecher.