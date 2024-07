Sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Busse

Hünstetten/Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse in Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis sind insgesamt sechs Menschen leicht verletzt worden. Zu der Kollision sei es am Nachmittag an einer Kreuzung mit einer Ampel gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Wiesbaden. In einem Bus habe nur der Fahrer gesessen, er sei unverletzt geblieben. In dem zweiten Bus seien 20 Fahrgäste gewesen, darunter die sechs Leichtverletzten. Der genaue Unfallhergang soll nun ermittelt werden, die Kreuzung an der Bundesstraße 417 und der Landesstraße 3275 musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden.