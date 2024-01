74-Jährige bei Unfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall an einer Ampelkreuzung im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Neujahrstag eine 74-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau sei auf der B426 zwischen Ober-Ramstadt und Mühltal unterwegs gewesen und habe bisherigen Erkenntnissen zufolge übersehen, dass die Ampel für sie Rot zeigte, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem nach links abbiegenden Auto.

Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der 74-Jährigen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem stehenden Auto zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass dieser Wagen auf das Fahrzeug dahinter aufgeschoben wurde. Die 74-jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Darmstadt gebracht. Die Fahrzeuginsassen des Pkw, der an der Kreuzung gewartet hatte, wurden vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die B426 war nach dem Unfall zwei Stunden gesperrt.