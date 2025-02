Lampertheim: Müllauto kracht nach Zusammenstoß mit Lkw in Bestattungsinstitut  

Lampertheim. Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein Müllauto am Montagvormittag in ein Bestattungsinstitut in Lampertheim gekracht. Der 36-jährige Fahrer des Müllautos sowie der 41-jährige Lkw-Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 41-Jährige mit einem Sattelzug die Mannheimer Straße in Richtung Mannheim. An der Kreuzung Mannheimer Straße / Biedensandstraße kam es gegen 10.45 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Müllauto. Durch den Aufprall verlor der 36-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Müllauto streifte ein geparktes Auto und fuhr in ein Bestattungsinstitut, wo der Wagen zum Stillstand kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest, dürfte sich nach Polizeiangaben aber auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die BEamten nehmen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06206 9440 0 entgegen. (dls)