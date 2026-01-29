Kriminalität

18-Jähriger klaut Spielkonsole und droht mit Messer

Ein 18-Jähriger klaut eine Spielekonsole in einem Elektrogeschäft. Als ihm Mitarbeiter diese abnehmen, eskaliert die Situation. Er bedroht die Mitarbeiter und randaliert, bis die Polizei eintrifft.

Die hinzugerufene Polizei konnte den 18-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Egelsbach (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger hat eine Spielkonsole aus einem Elektrofachmarkt in Egelsbach (Landkreis Offenbach) geklaut und anschließend Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der junge Mann am Mittwoch eine Konsole im Wert von 460 Euro aus dem Geschäft, ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter seien ihm nach draußen gefolgt und hätten ihm die Konsole abgenommen. Der 18-Jährige bedrohte die beiden sowie einen weiteren Mitarbeiter daraufhin mit der ausgeklappten Messerklinge eines Multitools, heißt es.

Der junge Mann verfolgte die Mitarbeiter in einen nahegelegenen Discounter und forderte das Diebesgut zurück – unter anderem stach er mit dem Messer in die Verpackung der Konsole. Mit Hilfe einer weiteren Person konnte dem 18-Jährigen schließlich das Messer abgenommen werden, wie es weiter hieß. Beim anschließenden Fluchtversuch habe er danach die Tür des Geschäftes eingetreten, konnte aber festgehalten werden, bis die Polizei eintraf.

Die Polizei nahm den 18-Jährigen fest und veranlasste eine Blutabnahme. Gegen den Tatverdächtigen werde nun wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie der Sachbeschädigung.

