18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist im Odenwaldkreis mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der junge Fahrer habe am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 45 in Höhe des Abzweigs Semd die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen durchbrach einen Zaun und prallte dann gegen einen Baum. Die Hintergründe des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.