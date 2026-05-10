Im Streit

18-Jähriger schubst Bekannten vor Linienbus

Auf dem Rückweg von einem Volksfest geraten in einer Gruppe zwei junge Männer in Streit. Plötzlich verpasst einer der beiden dem anderen einen Stoß - genau dann, als ein Linienbus vorbeifährt.

Bei dem Vorfall wurde dem jungen Mann der Fuß gebrochen und stark geprellt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei dem Vorfall wurde dem jungen Mann der Fuß gebrochen und stark geprellt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger hat einen ein Jahr älteren Bekannten in Wiesbaden vor einen Linienbus geschubst. Dem Vorfall seien Samstagnacht verbale Streitigkeiten der beiden Männer auf dem Heimweg von einem Volksfest vorausgegangen, teilte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden mit. Das 19-jährige Opfer wurde demnach am Fuß von dem Fahrzeug überrollt und erlitt Prellungen. 

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Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der unter Alkoholeinfluss stehende 18-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

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