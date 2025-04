Männer bei Streit verletzt - 40-Jähriger in Lebensgefahr

Aarbergen (dpa/lhe) - Bei einem nächtlichen Streit auf offener Straße in Aarbergen sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der 40-Jährige habe Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Beide Männer wurden in eine Klinik gebracht. Als Tatverdächtigen nahm die Polizei bald darauf einen 21-Jährigen fest.