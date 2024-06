Zwei Verletzte nach Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung im Frankfurter Bahnhofsviertel sind zwei Männer verletzt worden. Am frühen Montagabend seien zwei Gruppen von Männern in der Münchner Straße aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurden ein 29-Jähriger mit einem Stich und ein 19-Jähriger am Kopf verletzt. Eine Tatwaffe wurde den Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstagnachmittag zufolge bislang nicht festgestellt, auch die genauen Hintergründe der Verletzungen waren zunächst unklar.