Schlägerei zwischen zwei Gruppen - ein Mann in Klinik

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen im Rheingau ist ein Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 26-Jährige habe bei der Auseinandersetzung in der Nacht auf Heiligabend in Oestrich-Winkel Tritte gegen den Kopf erlitten und sei mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit.