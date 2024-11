Wiesbaden (dpa/lhe) - In einem Lokal in der Wiesbadener Innenstadt hat ein Gast das Personal angegriffen, das ihn wegen ungebührlichen Verhaltens vor die Tür setzen wollte. In die Auseinandersetzung mischten sich nach Angaben der Polizei auch drei Frauen ein, die den 41-Jährigen begleitet hatten und ebenfalls des Lokals verwiesen wurden.