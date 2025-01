Festnahme nach tödlichem Streit am Mainufer

Offenbach (dpa/lhe) - Über ein Jahr nach einem tödlichen Streit am Mainufer in Offenbach ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Im italienischen Bologna sei der 27-Jährige am 31. Dezember 2024 festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Am Donnerstag sei er nach Deutschland ausgeliefert und am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt worden. Ihm werde die Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen.