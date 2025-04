Schlägerei am Bahnsteig – Mann stirbt in Klinik

Ellwangen (dpa/lsw) - Nach einer Schlägerei am Bahnhof Ellwangen (Ostalbkreis) ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 59-Jährige war zuvor mit einem 32-Jährigen am Bahnsteig in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann wurde es handgreiflich. Der 32-Jährige brachte den 59-Jährigen den Angaben zufolge zu Boden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer blieb demnach regungslos liegen, Passanten schritten ein und leisteten Erste Hilfe.