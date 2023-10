Mann tot in Wohnung aufgefunden: Halswunde Todesursache

Riedstadt (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Leiche in einem Mehrfamilienhaus in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) hat die Obduktion eine Halswunde als Todesursache ergeben. So könnte der Mann durch eine Schnitt- oder Stichverletzung zu Tode gekommen sein. Dies gab die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag bekannt.