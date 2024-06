Mann tot in Wohnung gefunden: Ehefrau tatverdächtig

Offenbach (dpa/lhe) - Eine 58-jährige Frau steht im Verdacht, in einer Wohnung in Offenbach ihren Ehemann getötet zu haben. Sie sitzt seit Montag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie die Polizei Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten. Die genauen Hintergründe sowie das Motiv der Tatverdächtigen seien nun Teil der weiteren Ermittlungen. Aufschluss über die genaue Todesursache soll eine Obduktion der Leiche ergeben.

Die 58-Jährige war am Sonntagabend auf dem Polizeirevier erschienen und hatte erklärt, ihren Ehemann getötet zu haben, wie es hieß. Sie wurde festgenommen. Den 60 Jahre alten Mann fand die Polizei Abend tot in seiner Offenbacher Wohnung. Am Tatort wurden laut Mitteilung noch am Sonntagabend umfangreiche Spuren gesichert und auch Nachbarn befragt. Die Ehefrau wurde am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Mordes gegen sie erließ.