Frau in Offenbach getötet: Ehemann stellt sich bei Polizei

Offenbach (dpa/lhe) - Eine 54 Jahre alte Frau ist in Offenbach mutmaßlich von ihrem Ehemann umgebracht worden. Der 52-Jährige stellte sich am vergangenen Samstag in einer Polizeiwache und gab an, die Frau getötet zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. In der Wohnung des Ehepaars fand die Polizei anschließend die Leiche der 54-Jährigen. Die Obduktion ergab, dass sie an stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben war. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln zu den Hintergründen sowie dem Motiv für die Tat.