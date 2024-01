59-Jähriger soll 84-jährige Freundin getötet haben

Alheim (dpa/lhe) - Ein 59 Jahre alter Mann soll in Osthessen seine 84 Jahre alte Lebensgefährtin erstochen haben. Die Tat geschah am Freitag gegen 5 Uhr morgens in der gemeinsamen Wohnung in Alheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg), wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Motiv war den Angaben zufolge zunächst noch unklar.