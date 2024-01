84-Jährige erstochen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Alheim (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 84 Jahre alten Frau in Alheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sitzt der 59 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda am Montag mit. Der Mann soll seine Lebensgefährtin am vergangenen Freitag frühmorgens in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Er ließ sich später widerstandslos festnehmen. Die Leiche der Frau soll am Dienstag rechtsmedizinisch untersucht werden. Das Motiv ist bisher unklar.