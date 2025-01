Geiselnahme in Rimbach: 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nachdem am Dienstag (7. Januar) ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger eine 21-jährige Bankmitarbeiterin in der Volksbankfiliale in der Rathausstraße in Rimbach mit einem Schraubenzieher bedroht und gegen ihren Willen festgehalten haben soll (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts der Geiselnahme, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.