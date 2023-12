Frau stirbt in Wetzlar - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Wetzlar (dpa/lhe) - Weil sie eine 35 Jahre alte Frau in Wetzlar erstochen haben soll, sitzt eine Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill am Mittwoch gemeinsam mitteilten, hatte die 59-Jährige am vergangenen Samstag selbst die Einsatzkräfte alarmiert und einen leblosen Menschen in einer Wohnung gemeldet. Herbeigeeilte Rettungskräfte stellten den Tod der 35-Jährigen fest.