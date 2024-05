Vier Schwerverletzte bei Autounfall

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagnachmittag auf der B83 zwischen Alheim/Heinebach und Rotenburg an der Fulda in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 27-Jährige sowie seine beiden 32 und 54 Jahre alten Mitfahrer sowie der Fahrer des anderen Wagens verletzten sich schwer. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.