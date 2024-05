Drei Schwerverletzte bei Autounfall in Nordhessen

Diemelstadt (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall bei Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin habe beim Auffahren auf die Bundesstraße 252 die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, bevor es zu der Kollision kam, teilte die Polizei mit. Beide Menschen in dem einen Auto sowie ein Mensch in dem anderen Wagen wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die B252 war während der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren.