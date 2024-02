Mann bei Autounfall tödlich verletzt

Gilserberg/Lischeid (dpa/lhe) - Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ist einer der beiden Fahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 30-jährige Mann bei dem Unfall am Samstag so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen, per Rettungshubschrauber sei der 40-Jährige in eine Klinik in Kassel gebracht worden.