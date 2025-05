Autounfall mit Motorrad und Quad - zwei Schwerverletzte

Oberzent (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Oberzent (Odenwaldkreis) sind ein Motorrad- und ein Quad-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 63-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag die L3108 zwischen Hetzbach und Schöllenbach. In einer Kurve sei er zunächst mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer kollidiert. Ein hinter dem Motorrad fahrendes Quad prallte in der Folge ebenfalls gegen das entgegenkommende Fahrzeug, so die Polizei.