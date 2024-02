Frontalzusammenstoß auf Landstraße: Vier Schwerverletzte

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind auf einer Landstraße im Kreis Bergstraße vier Frauen schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer war am Samstagabend mit seinem Wagen in einer Linkskurve kurz vor Wald-Michelbach in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem die vier Frauen im Alter von 41 bis 52 Jahren saßen. Sie alle erlitten schwere Verletzungen und mussten in unterschiedliche Kliniken gebracht werden. Der 30-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.