Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Weilrod (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Hochtaunuskreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin sei am Freitagmorgen auf der Landstraße nahe Weilrod aus ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Ihr Auto stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, in dem ein 24-Jähriger am Steuer saß. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann und die Frau kamen per Rettungshubschrauber und Krankenwagen in eine Klinik. Nach dem Unfall war die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.