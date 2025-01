Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 59-Jähriger am Nachmittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 42 in den Gegenverkehr geraten und dort einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen, berichtet die Polizei.