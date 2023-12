Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Wiesbaden sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer sei am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages auf einer Landstraße im Stadtteil Delkenheim aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort sei sein Fahrzeug frontal in den Wagen eines 26-Jährigen gekracht.