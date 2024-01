Marktplatz-Prozess: Rechtsmediziner zweifeln Todesursache an

Vorerkrankungen am Herz und eine hoch dosierte Therapie: Auch diese Befunde haben die Heidelberger Rechtsmediziner nach der Obduktion des bei einem Polizeieinsatz verstorben Ante P. festgestellt, wie die Experten am dritten Prozesstag zum tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz dem Landgericht vorgetragen haben. Laut ihren Befunden sei das Herz des 47-Jährigen zwar versagensbereit gewesen und habe Vorerkrankungen gehabt, trotzdem soll das nicht den Tod verursacht haben. Vielmehr berücksichtigt Rechtsmedizinerin Kathrin Yen auch die Umstände des Todes: Neben großer Aufregung und starker körperliche Anstrengung habe auch die Bauchlage samt der Fixierung der Arme das Atmen behindert. Der ZI-Patient sei deswegen in Panik verfallen und habe verzweifelt nach Luft geschnappt.