Marktplatz-Prozess: Befangenheitsantrag gegen Gutachter der Verteidigung

Kompetenzüberschreitung und Befangenheit wegen einer persönlichen Fehde? Am vierten Prozesstag zum tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz am Landgericht Mannheim hat nun auch die Nebenklage einen Befangenheitsantrag gegen beide Sachverständige und Rechtsmediziner Kirsten Marion Stein und Peter Betz der Verteidigung gestellt.