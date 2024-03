Nebenklage legt Revision gegen Urteil im Marktplatz-Prozess ein

Nach dem Urteil gegen zwei Polizisten wegen eines tödlichen Einsatzes in Mannheim im Mai 2022 hat die Nebenklage beim Landgericht Mannheim Revision eingelegt. Dies bestätigte der Stuttgarter Anwalt Engin Sanli am Dienstag. Das Landgericht hatte am Freitag entschieden, dass das Vorgehen der Polizisten am Mannheimer Marktplatz im Wesentlichen gerechtfertigt gewesen sei. Es sprach einen Beamten frei, sein Kollege wurde zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Über die Revision entscheidet am Ende der Bundesgerichtshof.