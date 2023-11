Fünf Polizisten wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht

Am Rande einer Polizeimaßnahme habe sich der 59-Jährige eine verbale Auseinandersetzung mit zwei der angeklagten Beamten geliefert, so die Staatsanwältin. Doch «statt deeskalierend einzuwirken oder zu gehen», hätten die Beamten den Mann umringt. Anschließend sollen sie ihn mit «einem Hebelgriff am Kopf» angegangen sein, ihn zu Boden gebracht und gefesselt haben. Zudem sei der Mann getreten worden und mit dem Kopf gegen einen Pfeiler geschlagen worden sein.