Nach tödlichem Einsatz am Marktplatz: Polizisten ab Freitag vor Gericht

Was ist wirklich am 2. Mai 2022 am Mannheimer Marktplatz passiert? Ist der 47-jährige Ante P. tatsächlich durch die Hand von zwei Polizisten gestorben? Am Freitag, 12. Januar, um 9 Uhr, beginnt mehr als anderthalb Jahre nach dem folgenschweren Polizeieinsatz am Mannheimer Landgericht die juristische Aufarbeitung dieses Falls. Der hatte bundesweit für Schlagzeilen und in der Quadratestadt für Protest gegen die Polizei gesorgt.