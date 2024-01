Landgericht

Neues zum Marktplatz-Prozess: Fragen und Antworten zu Videos, Leichenschau und Angeklagten

Was genau ist am 2. Mai 2022 beim tödlichen Polizeieinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz passiert? Am Mannheimer Landgericht läuft der Prozess. Zwei Beamte sind angeklagt. Hintergründe und neue Details.