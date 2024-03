Geldstrafe und Freispruch: Urteile im Marktplatz-Prozess gefallen

Das Landgericht Mannheim hat heute, Freitag, 1. März seine Urteile im Fall der zwei Polizeibeamten verkündet, die in einen tragischen Todesfall auf dem Mannheimer Marktplatz verwickelt waren, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die disziplinarrechtlichen Untersuchungen beim Polizeipräsidium Mannheim stehen aber noch bevor. Die zwei Mannheimer Polizeibeamten müssen sich seit Mitte Januar 2024 vor Gericht für ihren Einsatz Anfang Mai 2022 am Marktplatz verantworten, bei dem ein 47-Jähriger ums Leben gekommen ist.