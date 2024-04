Anklage gegen zwei Polizisten wegen Körperverletzung im Amt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Staatsanwaltschat hat Anklage gegen zwei Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt erhoben. Die Beamten im Alter von 37 und 28 Jahren sollen im August 2020 bei einem Einsatz im Stadtteil Sachsenhausen einen «zunächst rechtmäßig zu Boden gebrachten» Mann beim Fesseln einen Schlag ins Gesicht und einen Fußtritt in die Seite versetzt und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, ohne dass dies erforderlich gewesen wäre, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der heute 32-Jährige sei erheblich angetrunken gewesen, aggressiv aufgetreten und habe in Richtung der Beamten gespuckt.