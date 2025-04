Zwei Polizisten bei Festnahme in Niedernhausen verletzt

Niedernhausen (dpa/lhe) - Von einer Festnahme in Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) haben zwei Polizisten Verletzungen davongetragen. Ein 32 Jahre alter Mann soll bei dem Einsatz am Samstag nach den Beamten geschlagen, getreten, gebissen und gespuckt haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten wurden demnach anschließend im Krankenhaus behandelt. Der 32-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, weil er sich laut Polizei weiterhin aggressiv verhielt.