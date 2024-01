Waldbesetzer: Schläge und Tritte gegen Polizisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Polizisten ist ein Waldbesetzer am Dienstag vom Amtsgericht Frankfurt zu 1500 Euro Geldstrafe (150 Tagessätze) verurteilt worden. Der 32 Jahre alte Angeklagte hatte sich im Januar vergangenen Jahres bei der Besetzung des Fechenheimer Waldes im Osten Frankfurts zunächst in einer Baumkrone verschanzt. Nachdem er von Beamten aus mehreren Metern Höhe heruntergeholt wurde, schlug und trat er in einem Gefangenenfahrzeug auf einen Beamten ein und beschädigte dessen Armbanduhr.