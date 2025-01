Mannheim: 24-Jähriger bei Schlägerei zwischen Gruppen schwer verletzt

Mannheim. Ein 24-Jähriger hat bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Nacht auf Samstag schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann womöglich mit einem Messer angegriffen und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 0.30 Uhr in der Keplerstraße in der Schwetzingerstadt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.