Nach Schlägerei in Weinheimer Bus: Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen meldete ein Busfahrer der Linie 631 gegen 8.10 Uhr einen Streit zwischen zwei Fahrgästen an der Endhaltestelle "Zentraler Omnibusbahnhof" in Weinheim, der sich im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt hatte. Eine 18-Jährige sollen einen 16-Jährigen mit Schlägen im Kopfbereich verletzt haben. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt.