Heidelberg: Busfahrer beschädigt mehrere Autos und fährt einfach weiter

Heidelberg. Ein 51-jähriger Reisebusfahrer hat in Heidelberg eine Spur der Verwüstung hinterlassen und mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Wie die Polizei berichtet, soll er am Montagnachmittag zunächst auf der Klingenteichstraße (Richtung Molkenkur) die Vorfahrt einer 32-jährigen Skodafahrerin missachtet haben. Im Vorbeifahren soll er das Auto am Außenspiegel und am hinteren Kotflügel gestreift und beschädigt haben. Der 51-Jährige fuhr ungeachtet dessen weiter.