Streit mit Machete - Mann schwer verletzt

Dornburg (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung mit einer Machete ist in Dornburg (Kreis Limburg-Weilburg) ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte, waren ein 69-Jähriger und ein 49-Jähriger aus zunächst ungeklärten Gründen am Mittwoch aneinander geraten. «Der Streit wurde in der Folge körperlich, und im Verlauf wurde unter anderem eine Machete eingesetzt», hieß es.