Prozessauftakt: Blutige Auseinandersetzung am Imbiss-Kiosk

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer blutigen Auseinandersetzung in einem Imbiss-Kiosk müssen sich seit Mittwoch zwei Männer vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die 28 und 38 Jahre alten Männer marokkanischer Herkunft waren im Juli vergangenen Jahres über den Einbau einer neuen Dunstabzugshaube in dem Laden im Frankfurter Stadtteil Höchst in Streit geraten, bei dem offenbar das Mauerwerk beschädigt wurde.

Am ersten Verhandlungstag wurde vor der Schwurgerichtskammer lediglich die Anklageschrift verlesen. Die Verteidiger kündigten jedoch Einlassungen an den kommenden Prozesstagen an. Der ältere Angeklagte war bereits einige Tage nach dem Vorfall festgenommen worden. Die Suche nach dem Mittäter gestaltete sich schwieriger: Er wurde erst Anfang dieses Jahres identifiziert und in Untersuchungshaft genommen.