Angriff mit Messer und Glasflasche: zwei Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in der Silvesternacht in Wiesbaden sind zwei junge Männer mit einem Messer beziehungsweise einer Glasflasche verletzt worden. Beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern nahe der hessischen Staatskanzlei gerieten zwei feiernde Gruppen in Streit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 23-Jähriger erlitt eine Messerstichverletzung am Kopf und ein 21 Jahre alter Begleiter ebenfalls eine Kopfverletzung durch einen Schlag mit einer Flasche. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.