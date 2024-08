Mann bei Streit mit Messer an der Hand verletzt

Hessisch-Lichtenau (dpa/lhe) - Mit einem Messer ist ein 34-Jähriger bei einem Streit im Werra-Meißner-Kreis schwer an der Hand verletzt worden. Der Mann musste notoperiert werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei am Samstagabend in Hessisch-Lichtenau nach dem Vorfall in Tatortnähe festgenommen werden.