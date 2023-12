Messerstecherei und Schüsse: Zwei Männer schwer verletzt

Bereits am Freitag ist es zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung in Mannheim gekommen, bei der auf einen Mann eingestochen und ein anderer angeschossen wurde. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim in einer gemeinsamen Presserklärung mit dem Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, kam es in der Schwetzinger Straße an einer Haltestelle gegen 1.14 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen einem 32-Jährigen und seinem 28-jährigen Bekannten.